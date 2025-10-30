Resmi Gazete'de bugün (30 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 30 Ekim 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Ekim 2025 tarihli ve 33062 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10524)



YÖNETMELİKLER



– Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yetiştirilemeyen Sınıf ve Branşlardaki Personelin Diğer Üniversitelerde Yetiştirilmesi ile Bu Üniversitelerde Verilecek Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARLARI



– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/10/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/36646] Sayılı Kararı



– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/10/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/36628] Sayılı Kararı

30/10/2025 tarihli ve 33062 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

