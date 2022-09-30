Resmi Gazete'de bugün (30 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİK



– Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi



– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27)



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2022 Tarihli ve 11254, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11269, 11270, 11271, 11272, 11274 Sayılı Kararları



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/29 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/30 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/31 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/32 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/33 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri