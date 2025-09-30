Resmi Gazete'de bugün (30 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 30 Eylül 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Eylül 2025 tarihli ve 33033 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
– Türkiye Sanayinin Teknolojik Dönüşümü Projesine İlişkin Olarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Hibe Anlaşması
YÖNETMELİK
– İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARI
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35551] Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2019/31177 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2019/17715 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/37270 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2021/29848 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2025 Tarihli ve 2021/34076 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
