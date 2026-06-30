Resmi Gazete'de bugün (30 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
30.06.2026 08:08
30 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 30 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Haziran 2026 tarihli ve 33296 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2026 Yılı Kontrole Tâbi Malzeme Listesi)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/10 (Değişik İş), K: 2026/3 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/163, K: 2026/67 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/231, K: 2026/82 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 29/06/2026 Tarihli ve 2026/1 Sayılı Kararı
– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 08/05/2026 Tarihli ve E: 2021/8, K: 2026/1 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri