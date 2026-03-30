Resmi Gazete'de bugün (30 Mart 2026 Resmi Gazete kararları)

30.03.2026 08:10
Resmi Gazete'de 30 Mart 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Mart 2026 tarihli ve 33209 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
– İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2021/14225 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/64955 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2025 Tarihli ve 2020/1381 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2025 Tarihli ve 2021/41001 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/1/2026 Tarihli ve 2022/72101 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/1/2026 Tarihli ve 2022/82224 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri