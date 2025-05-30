Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



KANUN



7548 Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9903)



– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9904)



– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9905)



– 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2025 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9906)



– Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesinde Bulunan Alanın SB Kırıkkale Savunma Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9907)



– Aksaray İlinde Aksaray Turizm Hizmet ve Altyapı Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9908)



– Kahramanmaraş İli Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Geben Vadisi Milli Parkı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9909)



– Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9910)



– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Hakkari İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9911)



– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Zonguldak İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9912)



– Afyonkarahisar, Bolu, Bursa, Denizli, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Manisa, Mardin, Muş, Rize, Tokat, Trabzon ve Uşak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9913)



– Gümüşhane İli, Kürtün İlçesi, Üçtaş Köyünün, Giresun İli, Doğankent İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9914)



– Ankara İlinde Kurulacak Keçikaya HES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9915)



– Ardahan İli, Hanak İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla Selamverdi Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9916)



– Kastamonu İli, Cide İlçesinde Kurulacak RM-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla Kasım Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9917)



– 154 kV Akmescit-Talas Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9918)



– Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9919)



– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Kararlar (Karar Sayısı: 9920, 9921, 9922, 9923, 9924)



– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2025/227)



YÖNETMELİKLER



– Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri