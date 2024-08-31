Resmi Gazete'de bugün (31 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ



– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 162)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8892)



– R3-Malatya-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çanakçı Köyünde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8893)



– Yemişli DGES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Mardin İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8894)



– Mardin İlinde Kurulacak TAHA Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8895)



– Van İlinde Kurulacak Bağlama RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8896)



– Nevşehir İlinde Kurulacak Avanos Regülatörü ve Cemel HES (Yardımcı Kaynak GES) Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8897)



– Censtorage-5 Cengiz GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8898)



– Censtorage-2 Cengiz GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8899)



– 154 kV Lapseki Transformatör Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8900)



– 380 kV Gemlik-İzmit 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8901)



– Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8902)



– İzmir İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8903)



– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 8904)



– Bazı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8905)



TEBLİĞ



– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 563)



KARARLAR



– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2024/6)



– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2024/7)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri