Resmi Gazete'de bugün (31 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Bazı Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ile Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması, Bazı Enstitü ve Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11681)

– Van İli, Gevaş İlçesi ve Bitlis İli, Tatvan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Sınırları Belirtilen Alanın Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11682)

– Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11683)

– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11684)

– 154 kV Tosçelik Niğde (Badak) GES TM-(Ereğli Konya TM-DDY Ulukışla TM) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11685)

– 154 kV Tosçelik Niğde (Badak) GES TM-Sönmez GES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11686)

– Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Karagedik Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11687)

– Kars Atıksu Arıtma Tesisi Projesi (DAP) Kapsamındaki Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11688)

– Sakarya İli, Erenler İlçesinde Kurulacak Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Alancuma Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11689)

– Eskişehir İli, Sivrihisar ve Beylikova İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Sicil: 1075 Sayılı IV. Grup [Toryum + Barit + Florit + Nadir Toprak Elementleri (NTE)] Ruhsat Sahasındaki Stratejik Öneme Sahip Yer Altı Zenginliklerinin Ekonomiye Kazandırılmasına Yönelik Madencilik Faaliyetleri, Endüstriyel Tesisler ve Altyapıların Proje ve Yatırım Süreçlerinin Hayata Geçirilebilmesi Amacıyla İnşa Edilecek Olan Açık Ocak Proje Alanları, Dekapaj Pasa Döküm Alanları, Bağlantı Yolları, Tüvenan Cevher ve Düşük Tenörlü Cevher Stok Alanları, Atık Barajı, Endüstriyel Üretim Tesisleri, Diğer Yardımcı Tesisler, Altyapı Tesisleri ve İdari Bina Yerleşim Alanları İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11690)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11691, 11692, 11693, 11694, 11695, 11696, 11697, 11698, 11699, 11700, 11701, 11702, 11703, 11704, 11705)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/273, 274, 275)

YÖNETMELİKLER

– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11706)

– İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

– Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri