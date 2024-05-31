Resmi Gazete'de bugün (31 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Kapsamında Akdedilen 2021 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Planına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 17/4/2024 ve 24/4/2024 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8577)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8578)



– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Zerzevatçı Mahallesi Etabı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8579)



– Balıkesir İlinde Kurulacak Günaydın RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Belirtilen Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8580)



– R3-Malatya-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Malatya, Erzincan ve Sivas İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8581)



– 154 kV R3-Trabzon-1 RES TM-R3-Bayburt-5 RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8582)



– 154 kV R3-Karaman-1 RES TM-Kepezkaya Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8583)



– 154 kV Ulus Transformatör Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8584)



– 400/154 kV Bursa Batı TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8585)



– Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı Projesi (KOP) Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8586)



– Şarkikaraağaç İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8587)



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)



YÖNETMELİKLER



– Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Sığır Tüberkülozu ile Mücadele Yönetmeliği



– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2019/26843 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2024 Tarihli ve 2018/37889 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2024 Tarihli ve 2019/34998 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2024 Tarihli ve 2020/22431 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/2/2024 Tarihli ve 2019/14799 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri