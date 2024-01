Resmi Gazete'de bugün (31 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

31 Ocak 2024 Tarihli ve 32446 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI



–– Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Üyesi Yılmaz AKÇİL’in Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/25)



YÖNETMELİKLER



–– Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ



–– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/1)



–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/2)



–– Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2023 Tarihli ve 2021/14222 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2023 Tarihli ve 2021/36970 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2023 Tarihli ve 2021/61944 Başvuru Numaralı Kararı



DANIŞTAY KARARI



–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri