Resmi Gazete'de bugün (4 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2019/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/11 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2020/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/12 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/13 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/14 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/15 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2020/9066 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri