Resmi Gazete'de bugün (4 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 4 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Ağustos 2025 tarihli ve 32976 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2019/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/11 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2020/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/12 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/13 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/14 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/15 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2020/9066 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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