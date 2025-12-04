Resmi Gazete'de bugün (4 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
04.12.2025 08:03
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 4 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Aralık 2025 tarihli ve 33097 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
– Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik
– Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/46 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/47 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/48 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/49 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/50 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/51 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/52 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/20360 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2021/142 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri