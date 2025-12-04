Resmi Gazete'de bugün (4 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Aralık 2025 tarihli ve 33097 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.