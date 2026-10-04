Resmi Gazete'de bugün (4 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)
04.10.2026 08:25
4 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 4 Ekim 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Ekim 2026 tarihli ve 33390 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda, Beslenme ve Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Koç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/11)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri