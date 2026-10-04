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Resmi Gazete'de bugün (4 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)

04.10.2026 08:25

Resmi Gazete'de bugün (4 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

4 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 4 Ekim 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Ekim 2026 tarihli ve 33390 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda, Beslenme ve Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Koç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

 

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/11)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri