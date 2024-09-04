Resmi Gazete'de bugün (4 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Eylül 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Eylül 2024 tarihli ve 32652 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (4 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

– Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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