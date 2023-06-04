Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2023/284)
YÖNETMELİK
– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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