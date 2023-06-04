Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2023/284)



YÖNETMELİK



– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi



– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi



– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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