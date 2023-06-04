Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Haziran 2023 tarihli ve 32211 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2023/284)

YÖNETMELİK

– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

– 2023 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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