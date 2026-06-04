Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)

04.06.2026 08:28

Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

4 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları.

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 4 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Haziran 2026 tarihli ve 33270 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

 

7582 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri