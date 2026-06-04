Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
04.06.2026 08:28
4 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 4 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Haziran 2026 tarihli ve 33270 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7582 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri