Resmi Gazete'de bugün (4 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Kasım 2025 tarihli ve 33067 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Yönetmelik

– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2024/23)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/30)

– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

