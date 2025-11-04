Resmi Gazete'de bugün (4 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 4 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Kasım 2025 tarihli ve 33067 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Yönetmelik
– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2024/23)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/30)
– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
