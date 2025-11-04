Resmi Gazete'de bugün (4 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI



– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar



YÖNETMELİKLER



– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Yönetmelik



– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2024/23)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/30)



– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ



– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri