Resmi Gazete'de bugün (4 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI



– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar



YÖNETMELİK



– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/1)



KURUL KARARLARI



– Nükleer Düzenleme Kurulunun 20/2/2025 Tarihli ve 2025-12/1 Sayılı Kararı



– Nükleer Düzenleme Kurulunun 27/2/2025 Tarihli ve 2025-13/1 Sayılı Kararı



KARAR



– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri