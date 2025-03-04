Resmi Gazete'de bugün (4 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 4 Mart 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Mart 2025 tarihli ve 32831 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİK
– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/1)
KURUL KARARLARI
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 20/2/2025 Tarihli ve 2025-12/1 Sayılı Kararı
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 27/2/2025 Tarihli ve 2025-13/1 Sayılı Kararı
KARAR
– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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