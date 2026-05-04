Resmi Gazete'de bugün (4 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)
04.05.2026 08:24
Resmi Gazete'de 4 Mayıs 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Mayıs 2026 tarihli ve 33243 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/173, K: 2025/277 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2025/194, K: 2026/15 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/257, K: 2026/44 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/12/2025 Tarihli ve 2019/25821 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/2/2026 Tarihli ve 2023/54758 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri