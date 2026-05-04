Resmi Gazete'de bugün (4 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)

04.05.2026 08:24

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 4 Mayıs 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Mayıs 2026 tarihli ve 33243 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/173, K: 2025/277 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2025/194, K: 2026/15 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/257, K: 2026/44 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 23/12/2025 Tarihli ve 2019/25821 Başvuru Numaralı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 17/2/2026 Tarihli ve 2023/54758 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri