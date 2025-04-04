Resmi Gazete'de bugün (4 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Nisan 2025 tarihli ve 32860 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (4 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği (No: 2025/9)

– Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/32)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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