Resmi Gazete'de bugün (4 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



KANUN



7539 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Antalya İli, Finike İlçesi, Saklısu Mahallesinde Bulunan Özel Mülkiyete Ait 101 Ada, 52 Parsel Numaralı Taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9505)



–– Şehir Altyapısı Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Dilek Mahallesi Kanalizasyon Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9506)



–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Munzur ve Pülümür Vadileri Kesin Korunacak Hassas Alanına Dâhil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9507)



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)



YÖNETMELİK



–– 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik





TEBLİĞLER



–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/2)



–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/5)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri