Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Ağustos 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ağustos 2023 tarihli ve 32270 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19)

KURUL KARARLARI

– Nükleer Düzenleme Kurulunun 3/8/2023 Tarihli ve 2023-62/3 Sayılı Kararı

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10639 Sayılı Kararı

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10640 Sayılı Kararı

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10641 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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