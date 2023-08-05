Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği



TEBLİĞ



– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19)



KURUL KARARLARI



– Nükleer Düzenleme Kurulunun 3/8/2023 Tarihli ve 2023-62/3 Sayılı Kararı



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10639 Sayılı Kararı



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10640 Sayılı Kararı



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10641 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri