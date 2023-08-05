Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
TEBLİĞ
– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19)
KURUL KARARLARI
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 3/8/2023 Tarihli ve 2023-62/3 Sayılı Kararı
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10639 Sayılı Kararı
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10640 Sayılı Kararı
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 10641 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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