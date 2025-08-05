Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Ağustos 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ağustos 2025 tarihli ve 32977 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

– Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

TEBLİĞ

– 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/13)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2023/197, K: 2025/91 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/16 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/17 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/18 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2020/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/19 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2023/102251 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2020/15944 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2022/73603 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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