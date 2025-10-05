Resmi Gazete'de bugün (5 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Ekim 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ekim 2025 tarihli ve 33038 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

– İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

– İstanbul Teknik Üniversitesi Ön Lisans/Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

– Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

