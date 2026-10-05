NTV

Resmi Gazete'de bugün (5 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)

05.10.2026 08:19

Son Güncelleme: 05.10.2026 08:38

Resmi Gazete'de bugün (5 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

5 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Resmi Gazete'de 5 Ekim 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ekim 2026 tarihli ve 33391 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Ankara Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

– Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Beykoz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri