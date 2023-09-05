Resmi Gazete'de bugün (5 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Eylül 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Eylül 2023 tarihli ve 32300 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/23)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/25)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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