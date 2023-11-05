Resmi Gazete'de bugün (5 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği



–– Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



–– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği



–– KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/22)



–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/24)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri