Resmi Gazete'de bugün (5 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/400)



YÖNETMELİKLER



– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği



– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



KURUL KARARLARI



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10979 Sayılı Kararı



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10980 Sayılı Kararı



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10997 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri