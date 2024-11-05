Resmi Gazete'de bugün (5 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Kasım 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Kasım 2024 tarihli ve 32713 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KARARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/400)

YÖNETMELİKLER

– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10979 Sayılı Kararı

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10980 Sayılı Kararı

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2024 Tarihli ve 10997 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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