Resmi Gazete'de bugün (5 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)

05.11.2025 08:10

Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 5 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Kasım 2025 tarihli ve 33068 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

5 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanı kararları, atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli kamu kurumlarına ilişkin duyurular yer aldı. İşte 5 Kasım 2025 Resmî Gazete kararları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


YÖNETMELİKLER

 

– Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zekâ Hukuku ve Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

