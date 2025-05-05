Resmi Gazete'de bugün (5 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 5 Mayıs 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Mayıs 2025 tarihli ve 32891 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği
– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2019/2675 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/28016 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/37428 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/40161 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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