Resmi Gazete'de bugün (5 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği



– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2019/2675 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/28016 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/37428 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/40161 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri