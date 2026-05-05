Resmi Gazete'de bugün (5 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)

05.05.2026 08:09

Resmi Gazete'de bugün (5 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

5 Mayıs Resmi Gazete kararları.

NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 5 Mayıs 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Mayıs 2026 tarihli ve 33244 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Nükleer Tesislerde Siber Güvenliğe İlişkin Yönetmelik

 

– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

 

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/13)

 

KURUL KARARI

 

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2026 Tarihli ve 14531 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri