Resmi Gazete'de bugün (5 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları)

05.04.2026 08:22

Son Güncelleme: 05.04.2026 08:43

Anadolu Ajansı

Aydın Kayar

Resmi Gazete'de 5 Nisan 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Nisan 2026 tarihli ve 33215 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

 

– İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

 

– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri