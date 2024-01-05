Resmi Gazete'de bugün (5 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Ocak 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ocak 2024 tarihli ve 32420 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Alanya Üniversitesi Ana Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/57, K: 2023/200 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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