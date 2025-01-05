Resmi Gazete'de bugün (5 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 5 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ocak 2025 tarihli ve 32773 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3)
–– Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)
–– Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB) (SGM-2024/5)
–– Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM/2013-11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/6)
–– Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/7)
–– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/8)
–– Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/9)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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