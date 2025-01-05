Resmi Gazete'de bugün (5 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ocak 2025 tarihli ve 32773 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3)

–– Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)

–– Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB) (SGM-2024/5)

–– Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM/2013-11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/6)

–– Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/7)

–– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/8)

–– Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/9)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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