Resmi Gazete'de bugün (5 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
05.02.2026 08:21
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 5 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Şubat 2026 tarihli ve 33159 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Antalya Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği
– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri