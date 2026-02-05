Resmi Gazete'de bugün (5 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (5 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 5 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Şubat 2026 tarihli ve 33159 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Antalya Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

 

– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri