Resmi Gazete'de bugün (5 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 5 Temmuz 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Temmuz 2025 tarihli ve 32947 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1457 Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2025 Tarihli ve 13609 Sayılı Kararı
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2025 Tarihli ve 13610 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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