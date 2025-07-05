Resmi Gazete'de bugün (5 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1457 Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2025 Tarihli ve 13609 Sayılı Kararı



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2025 Tarihli ve 13610 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri