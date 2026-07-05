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Resmi Gazete'de bugün (5 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)

05.07.2026 08:10

Son Güncelleme: 05.07.2026 08:11

Resmi Gazete'de bugün (5 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

5 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları.

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 5 Temmuz 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Temmuz 2026 tarihli ve 33301 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– Galatasaray Üniversitesi Üniversite Sektör İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri