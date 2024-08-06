Resmi Gazete'de bugün (6 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8787)



– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8788)



YÖNETMELİKLER



– Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik



– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği



– Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/26)



– Gaziray Hattında ve Arayüzleri Uyumlu Olan Diğer Banliyö Hatlarında Kullanılacak Banliyö Tren Setlerinin Tip Onay ve Tescil Kriterlerine İlişkin Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2024/2 (Değişik İşler), K: 2024/2 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2024 Tarihli ve 2020/39912 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2021/1094 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2021/56916 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2022/103452 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2024 Tarihli ve 2021/30997 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri