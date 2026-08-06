Resmi Gazete'de bugün (6 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
06.08.2026 08:21
Resmi Gazete'de 6 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ağustos 2026 tarihli ve 33332 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
– Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesine İlişkin Olarak Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile İmzalanan Hibe Anlaşması
YÖNETMELİK
– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/275, K: 2026/83 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/246, K: 2026/108 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/230, K: 2026/110 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2020/24873 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/52228 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/63967 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri