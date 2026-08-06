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Resmi Gazete'de bugün (6 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)

06.08.2026 08:21

Resmi Gazete'de bugün (6 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 6 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ağustos 2026 tarihli ve 33332 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

 

– Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesine İlişkin Olarak Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile İmzalanan Hibe Anlaşması

 

YÖNETMELİK

 

– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/275, K: 2026/83 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/246, K: 2026/108 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/230, K: 2026/110 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2020/24873 Başvuru Numaralı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/52228 Başvuru Numaralı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 18/2/2026 Tarihli ve 2022/63967 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri