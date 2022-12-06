Resmi Gazete'de bugün (6 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

6 ARALIK 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2023 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2022/629)



– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2022/630)



– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2022/631)



– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2022/632)



ANA STATÜ



– Türkiye Kaykay Federasyonu Ana Statüsü



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/84, K: 2022/117 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2019/1464 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri