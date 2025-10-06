Resmi Gazete'de bugün (6 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 6 Ekim 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ekim 2025 tarihli ve 33039 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Üniversitesinde Yabancı Dilde Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
