Resmi Gazete'de bugün (6 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 6 Ekim 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ekim 2025 tarihli ve 33039 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (6 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Üniversitesinde Yabancı Dilde Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...