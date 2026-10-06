Resmi Gazete'de bugün (6 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları)

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete ’nin 6 Ekim 2026 Salı tarihli ve 33392 sayılı yeni nüshası Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Günün öne çıkan kararları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği, deprem bölgesindeki ve meslek liselerindeki öğrencilere yönelik eğitim -öğretim desteği tebliğleri, yeni işkolu tespit kararları yer alıyor.



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İşkolu Tespit Kararları (No: 2026/62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69)

– 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

– 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2026 Tarihli ve 2021/56755 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2026 Tarihli ve 2023/91027 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2019/789 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2020/9501 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2021/24997 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2025/57667 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2026 Tarihli ve 2022/102726 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2026 Tarihli ve 2021/29752 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2026 Tarihli ve 2022/75743 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2026 Tarihli ve 2023/31244 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



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