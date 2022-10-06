Resmi Gazete'de bugün (6 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ



– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere



YÖNETMELİKLER



– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik



– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/61, K: 2022/101 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2020/8344 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2020/8844 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri