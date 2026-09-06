NTV

Resmi Gazete'de bugün (6 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)

06.09.2026 08:51

Son Güncelleme: 06.09.2026 09:30

Resmi Gazete'de bugün (6 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

6 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları.

Aydın Kayar
Google'da NTV'yi tercih et

Resmi Gazete'de 6 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Eylül 2026 tarihli ve 33362 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

 

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

 

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/9)

 

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/10)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Google News kanalına abone ol
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak ister misiniz? Google News'te NTV'ye abone olun.
Abone Ol