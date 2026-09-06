Resmi Gazete'de bugün (6 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
06.09.2026 08:51
Son Güncelleme: 06.09.2026 09:30
6 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 6 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Eylül 2026 tarihli ve 33362 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/9)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/10)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri