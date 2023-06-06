Resmi Gazete'de bugün (6 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300)



YÖNETMELİK



– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/7, K: 2022/146 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2021/86, K: 2023/34 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/39, K: 2023/40 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri