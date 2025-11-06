Resmi Gazete'de bugün (6 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
06.11.2025 07:57
Resmi Gazete'de 6 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Kasım 2025 tarihli ve 33069 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanı kararları, atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli kamu kurumlarına ilişkin duyurular yer aldı. İşte 6 Kasım 2025 Resmî Gazete kararları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/26)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)
– Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04/11/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-17 ve 18 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
