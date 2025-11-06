Resmi Gazete'de bugün (6 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)

06.11.2025 07:57

Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 6 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Kasım 2025 tarihli ve 33069 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanı kararları, atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli kamu kurumlarına ilişkin duyurular yer aldı. İşte 6 Kasım 2025 Resmî Gazete kararları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

– Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

 

– Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/26)

 

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)

 

– Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

 

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04/11/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-17 ve 18 Sayılı Kararları

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

