Resmi Gazete'de bugün (6 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI



– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar



YÖNETMELİKLER



– Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/135, K: 2024/18 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2023 Tarihli ve 2021/38824 Başvuru Numaralı Kararı



DANIŞTAY KARARI



– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri