Resmi Gazete'de bugün (6 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 6 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Mart 2024 tarihli ve 32481 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (6 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

– Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/135, K: 2024/18 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2023 Tarihli ve 2021/38824 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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