Resmi Gazete'de bugün (6 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
– Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/135, K: 2024/18 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2023 Tarihli ve 2021/38824 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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