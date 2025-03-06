Resmi Gazete'de bugün (6 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 6 Mart 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Mart 2025 tarihli ve 32833 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 180)
YÖNETMELİK
– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9548)
ANA STATÜLER
– Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü
– Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü
GENELGE
– İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2025/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/72)
– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/73)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2025/39, K: 2025/35 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2019/38905 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2020/22305 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/27110 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2020/2855 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/30974 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2022/17772 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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