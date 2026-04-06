Resmi Gazete'de bugün (6 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları)

06.04.2026 08:08
Resmi Gazete'de 6 Nisan 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Nisan 2026 tarihli ve 33216 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/87, K: 2025/253 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/40, K: 2025/261 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2025/182, K: 2026/9 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2025 Tarihli ve 2020/2003 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2021/63800 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri