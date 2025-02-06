Resmi Gazete'de bugün (6 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1440 Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Mücadele Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2025 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devrinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:95)



–– Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/13)



KURUL KARARI



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/01/2025 Tarihli ve 13250 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2024 Tarihli ve 2022/31535 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2021/50390 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri